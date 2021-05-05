​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة في الرقة: مقاتلو الكريلا سيهزمون المحتل التركي

هذا وتجّمع العشرات من الشابات والشباب عند دوار العلم للإدلاء ببيان، قُرئ من قبل الشابة مايا الحميد.

وندّد البيان بهجمات المحتل التركي على شمال وشرق سوريا بشكل عام ومناطق الدفاع المشروع بشكل خاص (متينا- زاب وآفا شين).

وتابع البيان بالقول: "إن المقاومة في مناطق الدّفاع المشروع ليس إلا دليلًا على أن مقاتلي الكريلا قد ذاقوا طعم الحرية ولن يخافوا من هجمات جبانة كهذه التي تأتي عليهم بكل قوّتها".

وأشار إلى أن "الغاية من هذه الهجمات هي ارتكاب المجازر بحق الشعب الكردي، إلا أنها سوف تفشل بكل تأكيد لأن مقاتلينا يفدون بدمائهم ويناضلون، فقوات الكريلا هي قوات حماية المجتمع".

وأكد اتحاد المرأة الشابة في الرقة وقوفه إلى جانب مقاتلي ومقاتلات الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي، وأضاف: "مع إعلان حملة صقور زاغروس سنثبت للعالم أجمع أن قوات الكريلا لن تهزم أبدًا".

وفي الختام دعا البيان جميع الشباب والشابات إلى الالتحاق والانضمام إلى صفوف الكريلا والوقوف في وجه الخونة والأعداء".

(رع/س و)

ANHA