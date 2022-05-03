​​​​​​​اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا: مَن يهاجم شنكال اليوم هم نفسهم مَن هاجموه في الأمس

شن الجيش العراقي يوم أمس هجوماً على قضاء شنكال، جوبه بمقاومة من قبل القوات الإيزيدية المدافعة، عن القضاء.

اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا- إقليم الجزيرة، ندد بالهجوم، ودعا إلى الوقوف بجانب شنكال ودعم مقاومتها.

وجاء في البيان الكتابي الذي وصلت نسخة منه لوكالتنا: "مرة أخرى أظهرت الحكومة العراقية نواياها السيئة بالتحالف مع تركيا وحكومة إقليم كردستان تجاه أهل شنكال، لكن مخططتهم في إبادة الإيزيديين فشل، إذ نعتبر ما حدث يوم أمس استكمالاً للفرمانات التي تعرض له مجتمعنا الإيزيدي على مر تاريخه الطويل".

وتابع اليبان "بعد أن استطاع أهل شنكال تحرير أرضهم من داعش بفضل تضحيات الشهداء، وتشكيل إدارتهم الذاتية، يحاولون اليوم ضرب تلك المكتسبات العظيمة من خلال هجمات متكررة".

اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا- إقليم الجزيرة، تطرق إلى المرحلة المتطورة التي وصلت إليه المرأة الإيزيدية من التنظيم، في حين تلعب دوراً كبيراً في المقاومة ضد الهجمات التي يتعرض لها المجتمع الإيزيدي، وقال: "المرأة الإيزيدية استطاعت أن تطوّر نفسها ومجتمعها وتقف اليوم في وجه كافة أشكال الهجمات لتحافظ على مجتمعها".

وأضاف: مَن يهاجم شنكال اليوم، هم أنفسهم مَن هاجموه في الأمس، لكن هذه المرة بزي الجيش العراقي، لذا نحن في اتحاد المرأة الإيزيدية ندعو الجميع لمساندة مقاومة شنكال ضد الإبادة، وعلى الإيزيديين في كل مكان الانتفاض لدعمها.

(سـ)