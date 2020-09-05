​​​​​​​اتحاد المرأة الحرة في الشهباء يعقد كونفرانسه الثالث

نظم اتحاد المرأة الحرة في الشهباء كونفرانسه الثالث، بمشاركة 100 ممثلة من عضوات الاتحاد وعضوات المؤسسات النسائية، وذلك في صالة الثقافة والفن في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وزُينت قاعة الكونفرانس بصور الشهيدات اللواتي استشهدن خلال ثورة شمال وشرق سوريا، وأعلام اتحاد المرأة الحرة في الشهباء، ولافتات كتب عليها "عهدنا أن نحطم نظام إمرلي وأن نعيش أحرارًا مع القائد أوجلان".

وبدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، تلاها تشكيل ديوان لإدارة أعمال الكونفرانس من ثلاث إداريات، ثم كلمة افتتاحية من قبل رئيسة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، هدية يوسف، التي هنأت انعقاد الكونفرانس على القائد عبد الله أوجلان وعلى جميع النساء الشهباويات.

وتطرقت هدية يوسف إلى دور المرأة في تنظيم نفسها ضمن ثورة شمال وشرق سوريا وقالت:" نحن محظوظات لأن هناك آلاف النساء اللواتي ضحين بحياتهن لنعيش حياة حرة وشريفة".

وتابعت هدية يوسف:" نبارك هذه الخطوة التي قامت بها المرأة الشهباوية، مستندة إلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ونستطيع القول إننا خطونا خطوة جيدة خلال هذه الفترة في تشكيل الاتحاد، وإننا اليوم، أمام مهام صعبة وتحديات كبيرة أمام الذهنية السلطوية، لذلك فإن وجودنا هنا هو تحدّ للنظام الرأسمالي والأنظمة الرجعية التي تعيق حرية المرأة".

ومن ثم تمت قراءة تقرير السنوي لأعمال اتحاد المرأة الحرة في الشهباء، ومناقشته من قبل منسقيه اتحاد المرأة الحرة في الشهباء بناحية أحرص، رحمة علو.

ومن أهم الأعمال والإنجازات التي قام بها اتحاد المرأة الحرة في الشهباء، افتتاح أكاديمية خاصة لاتحاد المرأة الحرة في الشهباء، بالإضافة إلى افتتاح خمس دورات تدريبية للعضوات، وانضمام 57 عضوة للاتحاد، وعقد 373 اجتماعًا للنساء في مقاطعة الشهباء، وتضمنت الاجتماعات ضرورة توعية المرأة الشهباوية والأمور التنظيمية في المقاطعة.

ومن ثم تم تقييم التقرير من قبل الحاضرات ومناقشة الوضع التنظيمي للاتحاد، وقد أُغلق الكونفرانس أمام وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الكونفرانس بقراءة النظام الداخلي للاتحاد، والتعديلات التي طرأت عليه، والتصديق عليه من قبل الحاضرات، وانتخاب إداريات للاتحاد.

( ل ش/ م ح)

ANHA