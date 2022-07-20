​​​​​​​اتحاد المقاولين في إقليم الفرات يدعم حملة المطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة

جاء ذلك خلال بيان ألقي البيان في ساحة الحرية وسط مدينة كوباني بحضور العشرات من أعضاء وعضوات اتحاد المقاولين في غرفة التجارة التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، وقرئ من قبل الرئيسة المشتركة لغرفة التجارة في إقليم الفرات ميادة باقي.

ولفت البيان في بدايته إلى الخرق المتكرر للسيادة السورية من قبل دولة الاحتلال التركي "تركيا مستمرة بخرق السيادة السورية واعتداءاتها الصارخة لأراضيها وانتهاكاتها باستهداف المدنيين والأحياء السكنية بشكل عشوائي غير آبهة بالأعراف والقوانين الدولية".

وأضاف: "دولة الاحتلال التركي كانت ولا تزال تحاول جاهدة إعاقة كافة الحلول السياسية في سوريا وتهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، إضافة لسجلها الحافل بارتكاب جرائم حرب في سوريا عبر استخدام فصائل مسلحة لتحقيق ما تسعى إليه".

نوه البيان إلى عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي التي تعمل عليها دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة مثل عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض.

أدان البيان التهديدات التركية باحتلال المنطقة وأكد دعمهم لحملة الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا المطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة لمنع أي هجوم تركي على المنطقة.

كما دعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى العمل بفاعلية للضغط على الدولة التركية للحد من ممارساتها وانتهاكاتها في سوريا والذي يشكل تهديداً وخطراً حقيقياً للأمن في المنطقة.

(م ع/د)

ANHA