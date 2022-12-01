​​​​​​​اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية في منبج يطالبان بإنهاء العزلة على القائد أوجلان

وجاءت مطالب اتحاد المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية في مدينة منبج، خلال بيان مشترك، قرئ اليوم الخميس، أمام مبنى مجلس العدالة في المدينة، من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها، مفيدة الحسن.

وجاء في مستهل البيان "بناء على البيان الوارد من مكتب العصر الحقوقي أن "القائد عبد الله أوجلان لم يجتمع مع اللجنة الأوروبية المناهضة للعنف، خلال زيارتها لسجن إمرالي في أيلول عام 2022"، وقد أكدت اللجنة خلال الزيارة أنها لم تلتقِ القائد عبد الله أوجلان، فإنها تزيد مخاوفنا حيال وضعه الصحي".

وأضاف: "إضافة إلى الممارسات الممنهجة من قبل الدولة التركية؛ من اعتقال القائد دون محاكمة وحجز حريته، فإنها تمارس سياسة الإبادة بحق كل الشعوب المضطهدة التواقة للحرية، عبر عزل الشعب عن القائد".

وتابع: "كل الممارسات على القائد يتم تنفيذها بشكل ممنهج ومنظم؛ لضرب الإنجازات التي حققتها الشعوب التي انتهجت فلسفة الحياة الحرة والتشاركية، ولكسر إرادة تلك الشعوب".

وطالب بيان مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في ختامه "المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لفك العزلة عن القائد، ووضع حد لهذه العزلة الممنهجة والمفروضة على رفاقه المعتقلين السجناء"، كما طالب "المسؤولين بالتحلي بالمسؤولية وفتح باب سجن إمرالي للاطلاع على صحة المعتقلين والاعتراف بحقوق التواصل والزيارات القانونية".

(س ع/د)

ANHA