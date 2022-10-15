​​​​​​​اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة يعقد مؤتمره الخامس في قامشلو

شارك في المؤتمر الذي عقد اليوم، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو 210 محامي ومحامية من مقاطعتي قامشلو والحسكة، بحضور ممثلين وممثلات عن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة وحركة المجتمع الديمقراطي والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

بدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم الجزيرة، شاهين لالي كلمة، رحب فيها بالمشاركين والضيوف، وقال: "إن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف الحساسة في المنطقة، هو إيمان من الاتحاد بالعدالة الاجتماعية والقيم المجتمعية، التي رسختها أفكار القائد أوجلان، والتي تحمي حقوق ومبادئ المجتمع من أفكار "الإرهاب" والهجمات الخاصة، والتي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها".

وأضاف "لاتحاد المحامين دور رئيس في ريادة وقيادة المجتمع، من خلال الحفاظ على المبادئ والقيم وحماية مكتسبات ثورة 19 تموز، مع مجالس العدالة الاجتماعية؛ كونه أحد أجنحة العدالة، ويأتي هذا الدور استناداً إلى أسس ومبادئ الأمة الديمقراطية".

من جانبه، أكد الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، أن انعقاد المؤتمر هو إيمان من المحامين بالعدالة والحقوق، وحماية مكتسبات الشعوب في شمال وشرق سوريا".

وأضاف: "في الظروف التي تستمر فيها المؤامرات ضد الإدارة الذاتية من خلال "الإرهاب" والاتفاقيات الدولية، والتي هي استمرار لمؤامرة 9 تشرين الأول التي حيكت من قبل الدول الرأسمالية ضد القائد أوجلان، تزداد واجبات المحامين".

شجب حسو، النظام العالمي المبني على القمع وسلب حقوق الشعوب ومحاربة الديمقراطية، والذي جعل من الشرق الأوسط، بؤر للفوضى وانعدام النظام، وقال: "هذا النظام الذي ينادي بحقوق الإنسان والقوانين، يبقى صامتاً أمام العزلة المفروضة والممنهجة من قبل دولة الاحتلال التركي على القائد أوجلان منذ 24 عاماً، ويغض النظر عن استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً، هذا ما يؤكد زيف ادعاءاته، ويؤكد أن قوانينهم تخدم فقط مصالح الدول القومية والسلطة".

وحول الأزمة السورية أكد حسو أن "حكومة دمشق ودولة الاحتلال باتفاقياتهما تؤكدان بأنهما ضد الحقوق والعدالة الاجتماعية للشعب السوري"، مشيراً إلى أن "الحل الوحيد الذي يضمن حقوق المكونات ويرسخ العدالة هو الحوار السوري وبناء سوريا ديمقراطية لامركزية".

شجب حسو هجمات وانتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، التي تقوض العدالة والسلام والتعايش السلمي لشعوب شمال وشرق سوريا، ونوه إلى دور المحامين في الدفاع عن الحقيقة وحقوق المجتمع وإرادة الشعوب ضمن سياق حرب الشعب الثورية.

من جهته، تحدث رئيس المشترك لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، مشلب التركان، عن دور اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، وقال: "المحامي هو الذي يحمي العدالة؛ أساس الحياة، ونحن المحامين والحقوقيين في شمال وشرق سوريا نعاهد شعبنا بأننا سنكون محاربين إلى جانب قواتنا ومؤسساتنا، في الدفاع عن القيم ومبادئ الديمقراطية في شمال وشرق سوريا".

كما أكد مشلب التركان، على مضي الاتحاد في الدفاع عن الحقوق والعدالة وانطلاقاً من قيمهم من خلال تشكيل لجان لتوثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي.

وتخلل المؤتمر، كلمة لعضو مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، خالد برجس علي، والذي بارك بدوره انعقاد المؤتمر، نوه إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد في ترسيخ العدالة في المجتمع، بالإضافة إلى دور مجالس العدالة الاجتماعية في إصلاح المجتمع وحماية الحقوق.

وتستمر أعمال المؤتمر بقراءة التقرير العام للاتحاد وتقييمه والتعديلات الواردة بالإضافة إلى مناقشة الوضع التنظيمي، ومناقشة النظام الداخلي للاتحاد وإجراء التعديلات والتصديق عليه.

كما سيتم مناقشة المعايير المهنية للمحاماة في إقليم الجزيرة وإقرارها، ومناقشة الاقتراحات والتوصيات على أن ينتهي المؤتمر بعدة مخرجات وقرارات وانتخاب رئيسين مشتركين و5 أعضاء للديوان العام لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة.

(ف)

ANHA