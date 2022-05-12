​​​​​​​اتحاد المحامين في حلب يطالب بإنهاء سياسات العزلة بحق القائد أوجلان

ضمن سلسلة ردود الفعل المستنكرة لاستمرار العزلة على القائد أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي، أدلى اليوم اتحاد المحامين في مدينة حلب ببيان إلى الرأي العام، وذلك في مركز الاتحاد الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للاتحاد محمد أمين، بحضور العشرات من الحقوقيين والمحامين.

واستهل البيان بالإشارة إلى أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان منذ عقود، في سجن جزيرة إمرالي السيئ الصيت، لا تتناسب مع أدنى المعايير الدولية والإنسانية.

وتابع "يُمنع القائد من لقاء المحامين وذويه على الرغم من المطالبات المتكررة والمستمرة من محاميي القائد بلقائه وزيارته. وهذا ما يثير حفيظة الكثير من الأحرار والناشطين ويجعلنا نؤكد على ضرورة السماح للقائد بلقاء محاميه والتأكد من صحته وسلامته".

البيان نوه إلى أن استمرار النظام التركي باضطهاد الشعوب التواقة للحرية والضغط على القائد لن يثنيهم عن النضال والسير في نهجه؛ لتخليص الشعوب من هذه الأنظمة الديكتاتورية.

محملاً السلطات التركية مسؤولية صحة وسلامة القائد بقوله: "إننا، المحامون والناشطون والحقوقيون نحمّل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن صحة القائد وسلامته، ونطالب المنظمات الدولية والأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات وكافة الحكومات الديمقراطية بالضغط على النظام التركي لاحترام حقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية من أجل السماح للقائد بالاتصال مع محاميه وذويه".

كما استنكر البيان الصمت الدولي حيال ممارسات النظام التركي وعدم محاسبته، داعياً إياه إلى وضع حد للسياسات التركية الاستبدادية بحق كافة المناضلين وبحق القائد أوجلان.

وانتهى البيان بمطالبة جميع القوى السياسية بالتحرك العاجل والسريع للضغط على الحكومة التركية ووضع حد لانتهاكاتها ضد الإنسانية والممارسة بحق القائد أوجلان.

هذا وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

(م ع/ ل م)

ANHA