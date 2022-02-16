​​​​​​​اتحاد المعلمين: بروح الوحدة سنعمل على رفع مستوى التعليم

وأصدر اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا بياناً بصدد سلسلة الاجتماعات التي بدأت بعقدها للمعلمين؛ بهدف رفع مستوى التعليم والمعلمين.

وجاء في نص البيان:

"بدأنا بعقد اجتماعات المعلمين في 13 شباط 2022، وسنواصل عقد هذه الاجتماعات تحت شعار "بروح الوحدة سنحل مشاكلنا" في جميع مدن شمال وشرق سوريا. بهدف التعرف على مشاكل المعلمين التعليمية والاجتماعية والاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول حسب القدرات والإمكانات المتوفرة. وإيصال مطالب المعلمين وانتقاداتهم واقتراحاتهم إلى الجهات ذات العلاقة لتكون أساساً لنقاشات الحل.

يتزامن الـ 13 من شباط أيضاً مع ذكرى استشهاد عكيد جيلو، الذي كان من روّاد التعليم في شمال وشرق سوريا. إن تضحية ووعي الرفيق عكيد ينير لنا أهدافنا في هذه الاجتماعات، لنعمل معاً مرة أخرى على رفع مستوى تعليمنا ومستوى معلمينا بروح الوحدة، بروح التضامن، ونسعى بهذا الشكل إلى أن نكون لائقين بكل شهدائنا.

كما تزامنت هذه الاجتماعات مع الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية، والتي تستمر حتى يومنا هذا بشتى الطرق والوسائل. وفيها نشجب ونستنكر المؤامرة التي استهدفت وحدة المجتمع وتضامنه، وأرادت منع ظهور شخصية حرة. وأن تكون خطوة نحو بناء مجتمع وشخصية حرة.

بهذه الآراء والمشاعر ندعو مرة أخرى جميع معلمينا إلى المشاركة في هذه الاجتماعات، وإبداء وجهات نظرهم وتقييماتهم وانتقاداتهم حول اتحاد المعلمين. وأيضاً المشاركة معنا في طرح مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، حتى نتمكن من التعرف أكثر على الوضع الحالي والعمل على إيجاد الحلول.

ستعقد اجتماعاتنا اليوم في ديرك، وفي الـ 17 من شباط في تل حميس، ونتمنى من جميع المعلمين في هذه المناطق المشاركة في الاجتماعات".

(ك)