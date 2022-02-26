​​​​​​​اتحاد المعلمين يناقش عوائق العملية التربوية في الطبقة ويطرح الحلول

وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومعلمو ومعلمات الطبقة وأعضاء اتحاد المعلمين في الرقة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعده ألقى الرئيس المشترك لاتحاد المعلمين بالطبقة، محمد الفارس كلمة شكر فيها المعلمين والمعلمات واصفاً إياهم بـ"الشموع التي تحترق لتنير ظلام الجهل أمام جيل المستقبل في شمال وشرق سوريا".

وأشار الفارس إلى أن "مهنة المعلم هي مهنة الأنبياء والحكماء، حيث أثنى عليهم الشعراء وورد قولاً للشاعر (قم للمعلم ووفّه التبجيلا ...كاد المعلم أن يكون رسولا)".

أكد الفارس أنهم سيقومون بالدفاع عن حقوق المعلمين ومطالبهم وفق الأنظمة والقوانين ومتابعة قضاياهم الصحية والاجتماعية والتربوية.

ليتم بعدها فتح باب النقاش أمام المعلمين والمعلمات لطرح المشاكل التي تعترضهم وأهمها نقص الكتب المدرسية وتوحيد اللباس للطلاب ونقص الكادر التعليمي وعدم وجود عقود تحمي المعلمين والمعلمات.

كما قدم الحضور مقترحاتهم لحل هذه المشاكل التي تواجه العملية التربوية في الطبقة وريفها، ورفعها في تقرير إلى هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ليتم الأخذ بها.

(س ك/خ)

ANHA