​​​​​​​اتحاد المعلمين في حلب وتجمع نساء زنوبيا في منبج يدينان جريمة قتل المعلمة نورا الأحمد

وكان حي المشلب الواقع في الطرف الشرقي من مدينة الرقة قد شهد، الاثنين الماضي، جريمة قتل بحق امرأة حامل وتدعى نورا الأحمد (25 عاماً) وطفلتها.

منبج

أدلى مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج، ببيان إلى الرأي العام، أدان فيه جريمة قتل المرأة الحامل نورا الأحمد وطفلتها البالغة من العمر 8 أعوام في حي المشلب بمدينة الرقة.

وقرأت البيان الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا، رويدا حنيظل، بحضور عضوات تجمع نساء زنوبيا، وقوى الأمن الداخلي - المرأة، ومجلس المرأة، وسط رفعهن أعلام تجمع نساء زنوبيا، ويافطات كتب عليها "لا لقتل النساء"، "نطالب بحرية المرأة".

استهل البيان بالإشارة إلى أن قتل المعلمة نورا جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والظلم الذي تتعرض له المرأة. ونوه إلى أن "الفاعل المجرم واحد ولو تعددت الأساليب والأماكن والأسباب".

وأدان بأشد العبارات "هذه الجريمة على يد الذهنية الداعشية المجرمة".

البيان شدد على أنه "تم قتل المرأة والطفولة بكل معاني القسوة والإجرام"، مؤكداً أن هذه "الجريمة النكراء لا تختلف عن قتل المرأة في إيران لمجرد أنها لا تتقيد بقواعد ذهنية السلطة والدين التي تستخدم لقمع الحريات الشخصية، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين، التي تحمي المرأة".

وأكد التجمع في بيانه "إننا في تجمع نساء زنوبيا نؤكد كل التأكيد على إيماننا بثورة المرأة الحرة"، داعياً كافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات للوقوف ضد الظلم الذي تتعرض له المرأة.

حلب

من جانبه، أدلى اتحاد المعلمين في حلب اليوم ببيان تنديداً بهذه الجريمة وذلك في مدرسة قهرمان في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وقرأت البيان الإدارية في الاتحاد فاطمة بس، جاء فيه:

"ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الشنيع بحق المعلمة نورا الأحمد وطفلتها البريئة في الرقة حيث تم قتلهما من قبل مجموعة منظمة تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وكسر إرادة المرأة الحرة.

نطالب الجهات المختصة بمن فيها المجتمع الدولي ومنظمة حماية حقوق النساء وذلك تضامناً مع اتحاد المعلمين في محافظة الرقة بتسليط الضوء على هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الإنسان وأخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الممكنة لحماية المعلمين والمحافظة على الأمن والسلام في المنطقة".

وانتهى البيان بترديد الشعارات "الشهداء أحياء لا يموتون"، "المرأة، الحياة، الحرية".

(ف)

ANHA