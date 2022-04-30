​​​​​​​اتحاد الكادحين والعمال في شمال وشرق سوريا يبارك مقاومة الكريلا بمناسبة حلول عيد العمال العالمي

أصدر اتحاد الكادحين والعمال في شمال وشرق سوريا بياناً مشتركاً، بمناسبة الأول من أيار (عيد العمال العالمي)، قرئ في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد الكادحين في إقليم الفرات، سهام عثمان، وفي مدينة قامشلو من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين لشمال وشرق سوريا، شيرو محمد شرو، أما في الرقة فقرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد العمال في الرقة ظاهر العبد الله، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وأعضاء الشبيبة واتحاد المرأة الشابة وأعضاء اتحاد العمال، جاء فيه:

"يا عمال العالم ناضلوا من أجل حقوقكم إنما المقاومة حياة. عيد العمال يمثل في جوهره التضامن العمالي في الكفاح المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي، ومن أجل العيش الكريم وتحسين وضعهم المعيشي وظروف عملهم والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية، وصولاً إلى أهدافهم للتخلص من هيمنة الاضطهاد الرأسمالي والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان، وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي حر يسوده الأمن والسلام والاستقرار ويكون له الحق في التنظيم النقابي والاجتماعي دون قهر واستغلال واستبداد".

تابع البيان "ونحن نحتفل بالأول من أيار عيد العمال العالمي، نواجه عدواً مسلحاً بكافة الأسلحة المتطورة والمحرمة دولياً يقوده مجرم الحرب أردوغان سعياً منه للاستيلاء على مناطق روج آفا وباشور لإعادة العثمانية من جديد. وكل هذا يأتي بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة البرزاني التي دخلت خط الخيانة في تحالفها مع الفاشية التركية للقضاء على حزب العمال الكردستاني وإجهاض الحركة التحررية في أجزاء كردستان الأربعة".

وبارك البيان قوات الكريلا لصمودها وانتصارها على الخونة والدولة التركية الفاشية، مؤكداً "بروح الأول من أيار سوف نرفع وتيرة النضال حتى النصر".

ووجه اتحاد الكادحين في ختام بيانه، التحية والتهنئة لجميع العمال والكادحين في العالم، ودعا الحركات التحررية والمؤسسات الدولية لإدانة أردوغان وعدوانه البربري واحتلاله للأراضي السورية.

قامشلو

كما نظم الاتحاد احتفالية بهذه المناسبة أمام ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، بحضور ممثلي الإدارة الذاتية، ومؤتمر ستار، والأحزاب السياسية بالإضافة إلى قوى الأمن الداخلي، وأعضاء اتحاد الكادحين لشمال وشرق سوريا.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه قراءة بيان اتحاد الكادحين من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين لشمال وشرق سوريا، شيرو محمد شرو، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) روكن أحمد، كلمة شددت فيها على ضرورة الوعي لفهم السياسات التي تتبعها دولة الاحتلال التركي، في شمال وشرق سوريا وباشور وشنكال".

وأوضحت روكن أحمد: "الأول من أيار ليس مرتبطاً بالعمل فقط، وإنما بفكر وفلسفة القائد أوجلان، الذي وحد كافة مكونات المنطقة، وأعطى للمرأة التي كانت منفية في المجتمع، حقوقها"، مشددة "على الجميع مواصلة المقاومة والوقوف معاً لإزالة أسم حزب العمال الكردستاني (PKK) من "قائمة الإرهاب"".

بدورها، هنأت عضوة منسقية مؤتمر ستار، منى يوسف، جميع العمال بمناسبة الأول من أيار، وقالت: "نحتفل بهذه المناسبة في كل عام، ولكننا في هذا العام نحتفل بظروف استثنائية، فالهجمات الممنهجة والوحشية على القوى والحركات الديمقراطية، وبشكل خاص حزب العمال الكردستاني في جبال كردستان الذي يناضل من أجل تحقيق الأمن والسلام لكافة شرائح المجتمع".

وأكدت: "نحن في مؤتمر ستار سنرفع من وتيرة نضالنا، ونوحد صفوفنا ونناضل من أجل رفع الظلم عن كافة النساء".

واختتمت الاحتفالية بتكريم ستة أعضاء من اتحاد الكادحين لشمال وشرق سوريا، ليعقد الحضور بعدها حلقات الدبكة.

(كروب/س ر)

ANHA