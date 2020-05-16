​​​​​​​اتحاد الإعلام الحر يدعو وسائل الإعلام الكردية إلى أداء دورها في توحيد الكرد

أدلى اتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا، صباح اليوم، ببيان إلى الرأي العام، بصدد توحيد الصف الكردي ودور وسائل الإعلام في إنجاح المباحثات التي تجري بين القوى والأحزاب السياسية الكردية.

البيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر بانكين سيدو باللغة الكردية، في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، بحضور عدّة وسائل إعلامية.

وأوضح البيان: "منذ مدة والأحزاب والقوى الكردية في المنطقة تتباحث من أجل توحيد الصف الكردي، وهذه المباحثات جاءت عقب عدة مبادرات أُطلقت، منها مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ومبادرة المؤتمر الوطني الكردستاني KNK".

وحذر بيان اتحاد الإعلام الحر من محاولات إفشال مساعي توحيد الصف الكردي "لاقت هذه المباحثات تأييداً في الداخل والخارج، إلا أن هناك قوى معادية لتطلعات الشعب الكردي تحاول إفشال هذه المباحثات".

وشدد البيان على ضرورة إشراك كافة الشرائح الاجتماعية في المحادثات الجارية لتوحيد الكرد "لإنجاح المباحثات التي تُجرى بين القوى الكردية، على كافة المؤسسات المدنية والاجتماعية والثقافية والشخصيات المعروفة والوسائل الإعلامية الحزبية والمستقلة تقييم هذه المباحثات بحساسية والعمل على إنجاحها".

وعن دور الإعلام الكردي، لفت البيان إلى ضرورة التعامل بمسؤولية: "يجب انتقاء الكلمات والمصطلحات بعناية، لأن للكلمة تأثيراً كبيراً، وفي حال استخدامها بالشكل الخاطئ يمكن أن تكون سبباً في إعاقة أو إفشال هذه المباحثات".

وناشد اتحاد إعلام الحر" كافة الوسائل الإعلامية والصحفيين في كردستان عامةٍ، عدم استخدام المصطلحات التي تحض على الكراهية وتعمق الخلافات، كما يجب العمل على استخدام مصطلحات تناسب حساسية المرحلة وتطويرها، وعدم نشر المعلومات المغلوطة التي تؤثر على المباحثات".

وشدد البيان على الدور المؤثر للإعلام في تحقيق تطلعات الشعب الكردي" الوسائل الاعلامية تهيئ أرضية مناسبة لإنجاح هذه المباحثات وتؤثر بشكل إيجابي على الشعب، وعلى الأطراف التي تتباحث فيما بينها بصدد الوحدة الوطنية توضيح فحوى مباحثاتهم للرأي العام والشعب الكردي والإعلام.

ودعا البيان وسائل الإعلام الكردي إلى إدراج مباحثات الوحدة الكردية في صدارة أولوياتها "يجب أن تكون الوحدة الوطنية من إحدى الأهداف الاستراتيجية للإعلام الكردي، وعلى الإعلام الكردي القيام بواجبه لتحقيق تطلعات الشعب الكردي في سوريا".

(ب ح- ي م/ أ ب)

ANHA