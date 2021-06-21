​​​​​​​اتحاد الفروسية ينظم مهرجاناً للخيول الأصيلة في بادية هجين

وشارك في المهرجان شيوخ ووجهاء العشائر العربية من المنطقة، وممثلون عن الإدارة الذاتية والمؤسسات العسكرية، وأقيمت المسابقات في مضمار الخيل ببادية هجين.

هذا ويمثل اتحاد الفروسية في دير الزور، مربو الخيول فيها، وتقام في السنة سبع مهرجانات، تشارك فيها معظم الخيول في دير الزور، بالإضافة إلى مشاركة فرسان من إقليم الجزيرة ومدينة الرقة.

وتخلل المهرجان أربع سباقات للخيل بحسب عمر الخيل وطول مسافة المضمار وتسلم الفائزون جوائز رمزية وقلائد وكؤوس للمراتب الثلاث الأولى في كل سباق.

وتقدر كلفة المهرجان المقام بـ 15 مليون ليرة سورية، فيما قُدمت جائزة مالية قُدّرت بـ 50 ألف ليرة سورية للفائزين بالمرتبة الأولى.

كما وكُرّم عدد من منظمي الفعالية والقائمين عليها من قبل شيوخ العشائر كخطوة من الدعم المعنوي.

ويذكر أنه وبتاريخ 11 حزيران الجاري، نظمت لجنة الشباب والرياضة ونادي الفروسية في الرقة، بطولة لسباق الخيول العربية الأصيلة في مدينة الفروسية، التي توقفت عن استقبال الفرسان والبطولات منذ انطلاق الأزمة السورية، بعد أن تضررت المدينة جراء الحرب التي دارت في المدينة.

فيما تقام مهرجانات سنوية مشابهة للخيل في إقليم الجزيرة ترعاها لجنة الشباب والرياضة.

(ث ع/سـ)

ANHA