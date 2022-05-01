أدلى اتحاد العمال في مدينة منبج وريفها اليوم، ببيان بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، وذلك في مرآب البلدية وسط المدينة.

وألقى الرئيس المشترك لاتحاد العمال فواز العمر، البيان بحضور كافة العاملين في مرآب البلدية وأعضاء الاتحاد، وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

وجاء في مستهل نص البيان: "باسم منظمات المجتمع المدني واتحاد العمال العام في منبج وريفها، يصادف الأول من أيار عيد العمال العالمي، وبهذه المناسبة نتوجه لكل عامل وعاملة بتحية تقدير واعتزاز على جهودهم المتميزة على طريق العمل والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج".

مضيفاً "في هذا اليوم نوكد أن العامل هو ثروة الوطن الحقيقية، ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، ففي شمال وشرق سوريا دائماً ننظر بعين الاعتبار والافتخار إلى عملكم الدؤوب".

ولفت البيان إلى أن "أهم واجبات اتحاد العمال هو السعي لتحقيق حياة كريمة في مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص"، مبيّناً أن العمال هم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع لما حققوه من إنجازات، وأوضح أن مشاريعهم تدل على مسار تنموي إبداعي.

وخاطب البيان في ختامه العمال بالقول إن كفاحهم النبيل محل تقدير كبير، "وسنبذل ما بوسعنا لنستثمر جهودكم والبناء، فتحية لكل عامل وعاملة في سائر المواقع".

لتنتهي الفعالية بتقديم الرئاسة المشتركة لاتحاد العمال الحلوى للعمال تقديراً لجهودهم.

(ش س/ س ر)

ANHA