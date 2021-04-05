​​​​​​​اتحاد العمال في الرقّة يفتتح صيدلية للعمال في خطوة لتخفيف الأعباء عليهم

وحضر الافتتاح عدد من العمال وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، حيث تم قصّ شريط الافتتاح ليتحدّث الرئيس المشترك لاتحاد عمال الرقة، ظاهر العبدالله، عن أهمية هذه الصيدلية التي ستخفف الى حدٍّ كبيرٍ من الأعباء المادية على العمال، حيث أكّد إنّ هذه الصيدلية ستصرف الوصفات الطبية للعمال بسعر رأس المال.

وأوضح ظاهر العبدالله أنّ اتحاد العمال نسق مع نقابة الصيادلة لدعم الصيدلية العمالية، كما تم التنسيق مع نقابة الأطباء لتخفيض أجور المعاينات للعمال المنتسبين للاتحاد، على أساس البطاقات الممنوحة لهم من قِبل الاتحاد.

(أع/ مـ)

ANHA