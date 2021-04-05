​​​​​​​اتحاد العمال في الرقّة يفتتح صيدلية للعمال في خطوة لتخفيف الأعباء عليهم

افتتح اتحاد عمال الرقّة، اليوم، الصيدلية العمالية في شارع تل أبيض وسط المدينة، سعيًا منه لتخفيف الأعباء المادية على العمال وخاصة المياومين منهم.
المجتمع والحياة 2021-04-05T15:29:00 الرقة

وحضر الافتتاح عدد من العمال وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، حيث تم قصّ شريط الافتتاح ليتحدّث الرئيس المشترك لاتحاد عمال الرقة، ظاهر العبدالله، عن أهمية هذه الصيدلية التي ستخفف الى حدٍّ كبيرٍ من الأعباء المادية على العمال، حيث أكّد إنّ هذه الصيدلية ستصرف الوصفات الطبية للعمال بسعر رأس المال.

وأوضح ظاهر العبدالله أنّ اتحاد العمال نسق مع نقابة الصيادلة لدعم الصيدلية العمالية، كما تم التنسيق مع نقابة الأطباء لتخفيض أجور المعاينات للعمال المنتسبين للاتحاد، على أساس البطاقات الممنوحة لهم من قِبل الاتحاد.

 (أع/ مـ)

ANHA


إقرأ أيضاً