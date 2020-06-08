​​​​​​​اتفاق روسي تركي مبدئي على توريد الدفعة الثانية من منظومة إس- 400

وقال ديمير: "لدينا اتفاق أساسي بشأن توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس- 400" الروسية، وتوجد بعض المسائل الفنية بشأن عمليات النقل".

وأضاف رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، "إن أنقرة مهتمة كذلك بمقترحات لشراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت ويوروسام".

وفي وقتٍ سابق قال السكرتير الصحفي للرئيس التركي إبراهيم قالين، إن توريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "إس-400" إلى تركيا سيستمر، على الرغم من التأخير بسبب جائحة كورونا.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017، في أنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء المنظومة جزئياً.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا، ومع ذلك رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

(ش ع)