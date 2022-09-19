​​​​​​​اتفاق روسي صيني على زيادة التعاون الدفاعي بين البلدين

وأعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، أن روسيا والصين اتفقتا على زيادة التعاون من خلال وزارتي الدفاع لإجراء التدريبات والدوريات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الاتصالات بين هيئات الأركان العامة.

وعقدت مشاورات بين سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، بمشاركة ممثلين عن وزارات وإدارات جمهورية الصين الشعبية، في مدينة نانبينغ في مقاطعة فوجيان.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "اتفق الطرفان على مزيد من التعاون بين الإدارات العسكرية مع التركيز على التدريبات والدوريات المشتركة، وكذلك على تعزيز الاتصالات بين هيئة الأركان العامة".

وفي سياق متصل، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن "موسكو وبكين تدعوان بشكل مشترك إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة والتنمية الحرة ذات السيادة للدول على أساس هويتها الخاصة، بينما تعارض الدول الغربية ذلك".

وأضاف باتروشيف قائلاً: "إننا ندافع بشكل مشترك عن بناء نظام عالمي أكثر عدلاً، ونرحب بالنمو في عدد الدول التي تختار طريق التنمية الحرة السيادية على أساس هويتها وتقاليدها".

وتابع قائلاً إن "هذه العمليات تعارضها النخب السياسية في الغرب الجماعي، التي تسعى إلى فرض قيمها الزائفة على حساب مصالح شعوب العالم، العمل دائماً على أساس مبدأ فرق تسد"، على حد قوله.

(د ع)