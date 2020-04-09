​​​​​​​اتفاق روسي سعودي حول إنتاج النفط

ونقلت "رويترز" عن مصادر في المجموعة، قولها إن التحالف الذي يضم منظمة "أوبك" ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، يبحث خططا لخفض إنتاج النفط لعامين على الأقل على أن يجري التنفيذ تدريجيا.

وقالت المجموعة في وقت سابق إنها تريد مشاركة الولايات المتحدة، أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم إلى جانب روسيا والسعودية، في التخفيضات. وتقول واشنطن إن إنتاجها ينخفض تدريجيا بالفعل نظرا لتدني أسعار النفط.

وقال أحد المصادر في المجموعة إن أعضاء التحالف سيخفضون إنتاجهم بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا، فيما ستخفض بلدان منتجة أخرى من خارجه إمداداتها بمقدار 5 ملايين برميل يوميًا.

كما نقلت الوكالة عن مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، قوله إن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أبلغ "أوبك +" أن المملكة مستعدة لمواصلة خفض إنتاج النفط لما بعد 2022.