​​​​​​​اتفاق لإنهاء التوترات في الجنوب الليبي

وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي شرق البلاد، التوصل إلى اتفاق من أجل فض النزاع، وإنهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي خلال الأيام الماضية.

وقال المحجوب في بيان له إنه "بتدخل أعيان وحكماء والقبائل" في مدينة سبها، "باشر المدعو مسعود جدو تسليم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأضاف المحجوب أن الجيش سبق أن وجه له إنذارًا نهائيًّا للقيام بذلك، "وإلا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة أمن المنطقة".

وذكر البيان أنه تم تشكيل لجنة عسكرية لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام.

من جهتها، رحبت فاطمة بو سعدة، عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في المدينة، مشيدة في بيان مساء الخميس بـ "الروح الوطنية التي شملت الاجتماعات التي أفضت إلى الاتفاق وضبط النفس والانضباط الذي أبداه القيادات العسكرية في المدينة".

جاء ذلك في أعقاب تحشيدات عسكرية للكتيبة "116" التابعة للمجلس الرئاسي، وكذلك بعض من قوات القيادة العامة في بعض المواقع بسبها، والاشتباكات التي وقعت وسط المدينة بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة صباح الثلاثاء الماضي.

(د ع)