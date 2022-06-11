وأفاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم السبت، أن الشركة الفرنسية وافقت على "تسوية منصفة" بقيمة 555 مليون يورو (584 مليون دولار أميركي) كتعويض على فسخ العقد المبرم قبل عشر سنوات والبالغة قيمته مليارات الدولارات.

ويسدل الاتفاق الستار على خلاف مرير شهد سجالات على مستوى القادة بين البلدين وهدد بنسف المحادثات بشأن اتفاق تجاري بين أستراليا والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن الاتفاق "يسمح لنا بطي صفحة في علاقاتنا الثنائية مع أستراليا والتطلع إلى المستقبل".

وأفاد ألبانيزي بأنه سيتوجّه قريباً إلى فرنسا "لإعادة إطلاق" العلاقات التي خيّم عليها توتر "واضح للغاية".

وبدأ الخلاف في أيلول/سبتمبر 2021 عندما فسخ رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك سكوت موريسون بلا سابق إنذار عقداً أُبرم منذ زمن طويل مع مجموعة "نافال" الفرنسية المدعومة من الدولة لبناء عشر غواصات تعمل بالديزل.

وفاجأ باريس أيضاً بإعلانه عن محادثات سرية لشراء غواصات أميركية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية، في تحوّل بالنسبة لبلد لا يملك إمكانات نووية تذكر.

وأثار القرار حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتهم موريسون علناً بالكذب واستدعى سفير بلاده في أستراليا للاحتجاج.

(د ع)