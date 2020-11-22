​​​​​​​أطفال الرقة يحتفلون بيوم الطفل العالمي

أقامت مجالس الشعب في الرقة ولجنة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني، اليوم، احتفالية لأطفال الرقة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك على خشبة مسرح مركز الرقة للثقافة والفنون.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بتنظيم من لجنة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع لجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني، العشرات من أطفال الرقة برفقة ذويهم، وممثلين عن المؤسسات المدنية.

الاحتفالية بدأت بكلمات لممثل المجلس العام لمجالس الشعب في الرقة، لؤي العيسى، والفنان سردار شريف، والتي ركّزت على الواجب الإنساني تجاه الأطفال وحقوقهم التي خسروها بسبب الحرب التي تدور رحاها في سوريا منذ أكثر من 9 أعوام، وخاصة أطفال الرقة الذين ذاقوا الأمرّين في فترة احتلال داعش للمنطقة لأكثر من 4 أعوام.

وخلال الاحتفالية، قدّمت فرق فنية للأطفال رقصات وأغاني للطفولة، وأغاني من التراثين العربي والكردي، وقدّمت فرقة رنين للأطفال وصلة موسيقية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا الرمزية على لأطفال المشاركين.

ويوم الطفل العالمي الذي يصادف الـ 20 من شهر تشرين الثاني من كل عام، احتُفل به لأول مرة عام 1990، وذلك في ذكرى إعلان منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

(ع ع/م)

ANHA