​​​​​​​اتّحاد مثقفي كوباني يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الشّهيدة فيان أمارة

وبدأ الحفل بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، وبعدها ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد مثقّفي كوباني ليلى عبدو كلمة استذكرت فيها الشهيدة فيان أمارة ودورها في إحياء ونشر اللغة الكردية.

وتلتها كلمة للمحامي فرهاد باقر تحدّث فيها عن دور الشهيدة فيان أمارة في المجال التعليميّ، ثمّ تخلّلها فقرة غنائية قدّمتها الفنّانة ستيرفان بوزان.

وبعدها وزع إداريون في اتحاد المثقفين وهم كل من "ليلى عبدو، وصلاح مسلم، وشيرين شيخو، وحسين محمد علي وزياد علي" الجوائز على الفائزين.

والفائزون بالمسابقة هم (ليلاف عيسى، خاليصة، حسن محمد مستو، وزيلان حمو، أفين تيفور، عزت حبش، صطام عبد الله، زوزان بوزان، فاطمة باز، نجلة بوزان ونسرين العلي).

والجدير بالذّكر أنّ الشهيدة فيان أمارة تعتبر من مؤسسات، مؤسسة اللغة الكردية في كوباني، ولكن بعد الهجمات التي تعرضت لها كوباني عام 2013 من قبل جبهة النصرة والمجموعات المرتزقة الأخرى، دفعت فيان للانضمام إلى وحدات حماية المرأة للدفاع عن كوباني، واستشهدت في قرية كندال بريف كري سبي بتاريخ 25/7/2013.

ANHA