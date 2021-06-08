​​​​​​​اتّحاد مثقفي إقليم الجزيرة ينظّم أمسية شعرية وفنية، ويكرّم خلالها شاعر

ونظّمت الأمسية في مركز دجلة للثقافة والفن بناحية ديرك بحضور العشرات من الأهالي وعدد من الشّعراء والفنّانين.

بدأت الأمسية بإلقاء الشّاعر لوري تلداري العديد من الأشعار الخاصة به عن الحياة والوطن والمقاومة.

ثم قدّم الفنانون (شادي تلداري، مهدي حسين, مصطفى حسن، رضوان جزيري) عدة أغاني فلكلورية وثورية.

بعد الانتهاء من الاستماع للأشعار والأغاني التي قدمها الفنانون، قام عضو اتّحاد المثقفين في إقليم الجزيرة برادوست ميتاني، بتكريم الشاعر لوري تلداري بتقديم درع شرف له شكراً وامتناناً على أشعاره ودعماً له في إكمال مسيرته الشعرية.

وأشار ميتاني إلى أنّهم كاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة: "يهدفون إلى تكريم كافة الشعراء والفنانين على أعمالهم الوطنية والثقافية".

ميتاني أكّد أنهم: "سيقدّمون الدعم لكافة الفنانين والشعراء من كافة الجهات لإكمال مسيرتهم الفنية والحفاظ على الثقافة الكردية التي حوربت من قبل العديد من الدول والأنظمة".

ثم انتهت الأمسية بإلقاء الشاعر لوري تلداري كلمة شكر لاتحاد المثقفين على هذه الخطوة، وأكّد على إكماله لمسيرته الشعرية".

يذكر أنّ للشاعر لوري تلداري العديد من الأشعار باللغتين الكردية والعربية ودواوين شعر منها باسم /HALAN CAP KIRIYE / .

(إ)

ANHA