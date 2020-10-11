​​​​​​​اتّحاد إيزيديي عفرين يعقد اجتماعاً تعريفيّاً بالمؤامرة على القائد أوجلان

وعُقد الاجتماع في مركز اتحاد إيزيديي عفرين في ناحية تل رفعت بحضور ممثلين عن حزب سوريا المستقبل، مجلس عوائل الشهداء والمؤسسات والمجالس المحلية، بالإضافة إلى أهالي عفرين المقيمين في ناحية تل رفعت.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تحدّثت الرئيسة المشتركة لاتحاد إيزيديي عفرين سعاد حسو، وتطرّقت إلى مشاركة العديد من الدول في تلك المؤامرة، وقالت: "اتّحد العشرات من الدول الرأسمالية في المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان".

وأضافت سعاد: "إنّ ما شهدناه العام الماضي من هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على سري كانيه وكري سبي وفي نفس التاريخ الذي بدأت فيه المؤامرة على القائد أوجلان ليس مصادفة، فالدولة التركية تحاول أن تجعل من التواريخ أيّاماً سوداء لنا، ولهذا كانت تلك الهجمات في العام الماضي استمراراً للمؤامرة الدولية التي حدثت ضد القائد آبو".

وأشارت سعاد بأنّ الفكر الذي أطلقه القائد في نضاله كان سبب المؤامرة، فقالت: "الدول الرأسمالية عندما تشعر بخطر يطرق بابها وترى بأنّ نظامها على وشك الانهيار تقوم بالعمل بكل طاقتها من أجل حماية نفسها، ولهذا عندما قدّم القائد آبو فكره الجديد الذي طرحه قامت باعتقاله".

وأكّدت سعاد بأنّ القائد جعل قضية المرأة من أولويات نضاله: " القائد اكتشف أنّ حرية المجتمع تبدأ من حرية المرأة، ولهذا وضع نظرياته وكلّ طاقاته في سبيل تحرير المرأة ضمن المجتمع".

وفي نهاية الاجتماع حثّت سعاد المجتمع على رفع وتيرة النّضال من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان، فقالت: "على الجميع اليوم أن يتكاتف من أجل حرّية القائد عبد الله أوجلان، فالحلّ يكمن في يديه ويجب أن نسير حسب ذلك".

(إ)

ANHA