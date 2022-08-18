​​​​​​​اتّحاد المرأة الشابة: سنقاوم الديكتاتورية التركية بحرب الشعب الثورية

أدلى اتّحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، ببيانٍ إلى الرأي العام، حول هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وخاصة مركز مدينة كوباني وريفها.

قُرئ البيان من قبل عضوة لجنة التدريب في إقليم الفرات، روزيف بشري.

لفت البيان إلى أن دولة الاحتلال التركي تهاجم شمال وشرق سوريا وهدفها إفراغها، وقال: "منذ بداية ثورة روج آفا والدولة التركية تهاجم الأراضي السورية وتسعى لاحتلال كامل كردستان وتهجّير أهلها، كما تهاجم جبال الحرية أيضاً وتنفّذ هجماتٍ وحشية لا إنسانية بالأسلحة الكيماوية، لكنّها مع ذلك لا تتمكّن من التقدّم يوماً على إرادة الكريلا".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي"تشنّ هجماتٍ يومية على أهالي شمال وشرق سوريا، وقصفاً دائماً بالطائرات المسيّرة وقذائف الأوبيس، مما يسفر عن استشهاد الأمهات والأطفال وكبار السن. أكبر هدفٍ لدولة الاحتلال التركي هو إبادة الشعوب وتهجيرهم".

يشار إلى دولة الاحتلال التركي قد قصفت في 16 آب الجاري مناطق عديدة من شمال وشرق سوريا، مما أسفر عن ارتقاء شهداءٍ ووقوع إصابات.

وأكد اتحاد المرأة الشابة في بيانه على مقاومتهم للهجمات التركية، وقال: "سننتهج أسلوب حرب الشعب الثورية التي دعا إليه القائد آبو، ونحقق الانتصار بفكر وفلسفة القائد آبو، وننظّم أنفسنا ونقاتل في سياق حرب الشعب الثورية".

واُختتم البيان بالتأكيد على أن شابات إقليم الفرات سينتصرن وفق حرب الشعب الثورية ويحاربن كل أشكال الاحتلال.

(ن ك/ س ر)

ANHA