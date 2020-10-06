​​​​​​​اتّحاد المرأة الشابّة يواصل مؤتمره بمناقشة الوضع التنظيميّ

ويعقد اتحاد المرأة الشابّة في شمال وشرق سوريا تحت شعار "بتنظيم المرأة الشابّة نقضي على الاحتلال" مؤتمره الرابع في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو، بمشاركة 550 مندوبةً.

أعمال المؤتمر تخللتها كلمات الضّيوف، تلاها قراءة التقرير السنوي للعامين المنصرمين والنقاش عليه.

أجرت وكالتنا لقاءً مع دلي بركل المشرفة على ديوان المؤتمر للحديث عن الوضع التنظيمي، فقالت: "يتمّ النقاش حول العامين المنصرمين من ناحية العمل والمشاكل العالقة ضمن المجتمع وقدرة المرأة الشابة على مواجهة تلك المشاكل، تجري أيضاً نقاشات حول الزواج المبكّر للشابات ومدى تواصل اتّحاد الشبيبة مع جميع فئات المجتمع من أجل منع الزواج المبكّر".

وأردفت دلي بركل: "من الموضوعات والنّقاشات الأساسية التي تنبثق عن المؤتمر التطرّق إلى موضوع قتل وانتحار واغتصاب النساء والفئة الشابة، ويجب أن يتواصل اتّحاد المرأة الشابّة مع كافة نساء المجتمع لوضع حدّ لهذه الموضوعات، لذلك فإنّ القرارات التي ستصدر عن مؤتمرنا هي التواصل مع كلّ النساء والشابات من جميع المكونات من كرد وعرب وسريان وكافّة النساء في شمال وشرق سوريا".

كما أشارت دلي بركل إلى توسيع تنظيم اتّحاد المرأة الشابة وفتح مجال أكثر أمام التدريب.

وبصدد الحملة التي أُطلقت "لا للاحتلال لا لقتل النساء والأطفال" نوّهت بركل: "سنوسّع من حملتنا من خلال المؤتمر، لأنّ تركيا عندما تهاجم فإنّها تستهدف في البداية الفئة الشابّة، لأنّه بالفئة الشابّة تتطوّر المجتمعات وتحرّر العقول من الذّهنية السلطوية".

وفي ختام حديثها قالت دلي بركل: "إنّنا مستمرّون في النّقاشات والمقترحات حول الموضوعات المتعلّقة بالفئة الشابة وما يجب فعله في الفترة القادمة".

ولا تزال أعمال المؤتمر مستمرّة بالنقاش حول الوضع التنظيمي، وبعدها ستتم المصادقة على ميثاق اتّحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، ويليه انتخاب مجلس لاتّحاد المرأة الشابة في شمال شرق سوريا.

ومن المقرّر أن ينهي المؤتمر أعماله بوضع برنامج عمل للفترة القادمة لاتحاد المرأة الشابة.

(ك ع- س ع/ إ)

ANHA