​​​​​​​أطباء يدعون إلى الوقاية منها.. أمراض موسمية سببها تقلبات المناخ

مع قدوم فصل الخريف وتقلب درجات الحرارة بين الارتفاع في النهار والانخفاض في الليل، والغبار الموجود في الجو، تنشط العديد من الفيروسات، مما يؤدي إلى ظهور عدّة امراض وخاصةً الصدرية والتنفسية والمعوية، وتعدّ هذه الأمراض خطيرة في بعض الحالات، وخصوصًا لدى الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.

ويُعد فصل الخريف موسم إنتاج حبوب لقاح النباتات البرية، التي تتسبب بظهور أعراض الحساسية لدى العديد من الأشخاص، وتكون الاستجابة لها مختلفة من شخص إلى آخر حسب مناعة جسمه، ويعدّ الأطباء هذا الفصل أصعب من فصل الشتاء، لأن الجو فيه يكون غير مستقرًا.

'تقلبات الجو تؤدي إلى انتشار واسع للفيروسات'

الدكتورة بيريفان شمسي المختصة بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، أشارت إلى أن تقلبات الجو في هذه الأيام من السنة تؤدي إلى انتشار واسع للفيروسات التي تسبب العديد من الأمراض، منها الأمراض الصدرية كإنتانات الطرق التنفسية العلوية وإنتانات الطرق المعوية والهضمية.

وعن كيفية التعامل مع الأمراض التي تظهر، بيّنت الدكتورة بيريفان أنّ الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض الانفلونزا، وتختلف مناعة الجسم من شخص إلى آخر حسب المناعة والعمر، وتظهر أعراض مثل الحرارة المرتفعة والسعال أو سيلان واحتقان وضيق في التنفس وصداع، وقالت: "إذا كانت أعراض الانفلونزا خفيفة فإنها تحتاج إلى الراحة وكثرة شرب السوائل".

الدكتورة بيرفان شمسي بينت أنه إذا وصل الطفل المصاب إلى مرحلة الحرارة المرتفعة أو كثرة السعال أو الانقطاع عن الأكل، فيجب مراجعة الطبيب المختص لوصف الأدوية اللازمة.

'الوقاية ضرورية وخاصة مع انتشار كورونا'

وأكدت الدكتورة بيرفان شمسي أن الوقاية ضرورية خلال هذا الوقت من العام، وخصوصًا مع افتتاح المدارس، وانتشار فيروس كورونا، عبر اتباع التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والتغذية الجيدة للأطفال.

ومن جانبه قال الدكتور عبد السلام عبد اللطيف، اختصاصي أطفال، في مستوصف الشعب بناحية الشدادي إن "معظم الحالات التي تتم معاينتها في عيادة الأطفال هي أمراض موسمية تصيب الأطفال بسبب تغيرات الجو كالحرارة والإسهال وغيرها من الأمراض".

ويشير عبد اللطيف، إلى أنه تتم معاينة أكثر من 35 حالة مرضية خاصة بالأطفال يوميًّا، ويقدم لهم الدواء المجاني من صيدلية المستوصف.

(سـ)

ANHA