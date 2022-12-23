​​​​​​​أطباء يدعون أهالي المنطقة لاتخاذ تدابير وقائية لمنع الإصابة بالانفلونزا الموسمية

مع قدوم فصل الشتاء تزايدت أعداد المصابين بالانفلونزا الموسمية في شمال وشرق سوريا.

وعدّ الرئيس المشترك لهيئة الصحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، انتشار مرض الانفلونزا الموسمية بين أهالي المنطقة وبالأخص الأطفال "حالة طبيعية تحدث في كل عام خلال فصل الشتاء".

وساهم تزايد التقلبات الجوية ما بين الليل والنهار في شمال وشرق سوريا وفروقات درجات الحرارة ما بين الأيام خلال هذا العام أدى إلى تزايد انتشار الإنفلونزا الموسمية بين الأطفال بشكل أكبر مقارنة مع الأعوام المنصرمة، بحسب جوان مصطفى.

جوان مصطفى أكد أن كل المشافي في شمال وشرق سوريا على مدار 24 ساعة مستعدة لعلاج الإصابات المتواجدة، وأضاف: "لم نواجه أي مشكلة من ناحية الإمكانيات لحد الآن، والوضع الصحي لكل المصابين طبيعية".

الرئيس المشترك لهيئة الصحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حث أهالي المنطقة وبالأخص الأمهات والآباء للعناية بصحة أطفالهم واتخاذ التدابير الوقائية الصحية.

بدوره، دعا المدير العام لمشفى القلب والعين، الدكتور محمد علي عبدي وهو مختص في أمراض القلب، إلى "ا اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كارتداء الكمامات وتقوية مناعة الجسم لمنع الإصابة بها عبر شرب السوائل والمياه والزهورات وتناول الفواكه النظيفة، إضافة إلى التزام المنزل".

(م)

ANHA