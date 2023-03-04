​​​​​​​أطباء من ألمانيا يتفقدون أوضاع مهجّري عفرين في الشهباء

وضم الوفد رئيس منظمة نجدة الطوارئ الدولية International emergency help)) الدكتور أكرم نعسان، والعضوين في المنظمة، الدكتور في طب الطوارئ، فرنك شولز، والبروفيسور في الجراحة العصبية، بورجان شبلو.

وزار الوفد مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء واطّلع على الوضع القائم في المخيم، والبيوت شبه المدمرة التي يقطنها أهالي مقاطعة عفرين والشهباء.

وحسب رئيس المنظمة، أكرم نعسان فإن هدف الزيارة؛ هو إيصال الدعم المادي الذي جُمع في ألمانيا بالإضافة إلى المساعدة التي قدمتها المنظمات كجمعية أطفال ميزوبوتاميا ومجموعة أطباء كرد في ألمانيا إلى المهجّرين والمتضررين من الزلزال، وتجهيز سيارة إسعاف في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

مؤكداً أن "هناك دفعة مساعدات ستصل من ألمانيا خلال الشهرين المقبلين".

وعن الحصار، قال نعسان "وصلنا قبل يومين إلى المقاطعة المحاصرة، ورأينا أن المقاطعة التي أنهكتها الحروب محاصرة وحكومة دمشق تمنع مرور المساعدات والأدوية إليها".

أشاد نعسان بدور الهلال الأحمر الكردي والمساعدات التي قدمها ويقدمها على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وأكد نعسان في نهاية حديثه على نقل الواقع والأوضاع القائمة في المقاطعة إلى ألمانيا وجمع تبرعات أكثر للمتضررين وأهالي عفرين المهجّرين.

ومن المقرر أن يزور الوفد كافة المؤسسات الطبية والخدمية في المنطقة، وبحث الصعوبات التي تمر بها.

(ف)

ANHA