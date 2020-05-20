​​​​​​​أطباء كوباني: قوة الكرد تكمن في وحدة قواهم السياسية

تتواصل الجهود المبذولة لتحقيق تقارب بين الأطراف الكردية وتحقيق وحدة في الصف الكردي، وبالتالي تشكيل مرجعية سياسية موحدة للكرد في روج آفا، في ظل المخاطر والتهديدات المحدقة بالمنطقة نتيجة الهجمات العسكرية والسياسية والإعلامية التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا من جهات عدة وأبرزها تركيا.

دعوات عبر الإعلام، وتحركات على الأرض، ورغم ذلك ما يزال المشهد ضبابياً ولا خطوات ملموسة لتوافق كردي-كردي من شأنه نبذ الخلافات القائمة منذ عقود، وتوجيه النظر صوب التحديات المشتركة لجميع الأحزاب والمؤسسات والقوى الكردية، وهي التحديات التي تواجه الشعب الكردي بشكل عام.

في هذا الإطار، يقول الدكتور أحمد قادر، من مدينة كوباني، لوكالة أنباء هاوار، بأن "الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة فيما يخص توحيد الصف الكردي مبشرة جداً".

وأكد أن توحيد الصف الكردي والمحاولات الجارية في سبيل تحقيق ذلك خطوة مهمة، وأكمل قائلاً "توحيد نظرة الأحزاب الكردية سيظهر حقيقة هجمات الدولة التركية على المنطقة بحجة محاربة PKK وليس الشعب الكردي، وحدتنا ستثبت هدف تركيا الذي هو القضاء على الوجود الكردي وليس محاربة حزب واحد".

"إن ضاعت فرص تحقيق الوحدة فإن الأحزاب تتحمل المسؤولية"

أما الدكتور محمد عارف علي، فيقول "بعد الانتصارات التي تحققت في شمال وشرق سوريا على يد قوات السوريا الديمقراطية، هاجمت تركيا المنطقة للقضاء على هذه المكتسبات والانتصارات".

وأكد محمد عارف، في حديثه لوكالة أنباء هاوار، أن "الحل الأمثل في هذه المرحلة الصعبة والحساسة هو العمل على توحيد الصف الكردي، وعدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية من أيدينا، وإذا فقدنا هذه الفرصة فإن الأحزاب الكردية تتحمل مسؤولية الخطر الذي سيطال وجود الشعب الكردي".

"نمتلك انتصارات ومكتسبات مقدسة لا نريد أن تذهب هدراً في مهب الريح"

وفي ذات السياق، يرى الدكتور بختيار مدرس الحسين أن فرصاً تاريخية كثيرة خسرها الشعب الكردي في أعوام الأزمة السورية العشرة، نتيجة عدم توحيد الرؤية الكردية والخلافات القائمة بين الأحزاب.

وتابع قائلاً في حديثه لوكالة أنباء هاوار، إن "الشعب الكرد في المرحلة الراهنة يمتلك مكانة جيدة على المستوى العالمي بفضل التضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية، نحن نمتلك انتصارات ومكتسبات مقدسة لا نريد أن تذهب هذه التضحيات أدراج الرياح".

وشدد الحسين على ضرورة تشكيل مرجعية سياسية موحدة للكرد، وقال بأن له أمل كبير بأن تتحقق وحدة الصف الكردي.

وفي ختام حديثه، قال الدكتور بختيار مدرس الحسين إن "قوة الكرد تكمن بتوحيد وتكاتف الأحزاب الكردية التي عليها تقديم التنازلات، وعلى حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل خاص تقديم تنازلات لنتمكن من تحقيق توحيد الصف الكردي لأن ذلك ضروري بالنسبة للوجود الكردي والحفاظ على المكتسبات".

(ج)

ANHA