​​​​​​​أصوات الشبيبة والمرأة الشابة تصدح مطالبة بحرية القائد الجسدية

خرج، اليوم، أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو بطليعة حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

شارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام مبنى مؤتمر ستار، أهالي ناحية تربه سبيه وبلداتها وقراها وأعضاء وعضوات الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء العشائر، رافعين يافطات كتب عليها (بروح انتصار دير الزور سنحطم العزلة) و(انتصروا في معركة الحرية) وصور القائد عبد الله أوجلان.

جاب المشاركون في المظاهرة السوق المركزي لناحية تربه سبيه، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان (يحيا القائد APO).

وبعد وصول المتظاهرين إلى مبنى حركة الشبيبة الثورية السورية غرب تربه سبيه، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم شجبت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في تربه سبيه كندا كنعان، سياسات العزلة والتعذيب التي تفرض على القائد عبد الله أوجلان.

وبيّنت كندا أن الدولة التركية الفاشية تعمل على عزل أفكار القائد عبد الله أوجلان عن طريق فرض عزلة مشددة لكسر إرادة الشعوب التي تؤمن بأفكاره وتنتهجها، ولمجابهة هذه السياسات تعهدت بتصعيد المقاومة والنضال حتى تحرير القائد جسدياً.

وأكدت كندا كنعان: "سنعمل على تنظيم المجتمع والشبيبة والمرأة الشابة وفق مبدأ حرب الشعب الثورية ونشر أفكار القائد عبد الله أوجلان التي أنارت طريق الحرية للشعوب المضطهدة".

(ج/آ)

ANHA