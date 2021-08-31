​​​​​​​استياء وتمرد.. مرتزقة تركيا في ليبيا ينتفضون احتجاجًا على خفض رواتبهم

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج عشرات المرتزقة السوريين بمظاهرة في "معسكر اليرموك" مساء أمس، احتجاجًا على تردي أوضاعهم المادية بسبب تخفيض مخصصاتهم الشهرية، بالإضافة إلى منعهم من النزول بإجازات، والابتزاز الذي يمارس عليهم من قِبل قاداتهم الذين يفرضون مبالغ مالية قدرها "1000" دولار أميركي على كل شخص منهم يود أخذ إجازة.

وتسود حالة استياء وتمرد أوساط مرتزقة تركيا داخل معسكراتهم في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب قيام قياداتهم بتخفيض الرواتب المخصصة لهم إلى 2500 ليرة تركية كل شهر أي ما يعادل الـ 300 دولار شهريًّا ويتم إعطاء الرواتب كل أربعة أشهر.

ووفقًا لمصادر المرصد، فإن عشرات المرتزقة رفضوا خلال الأيام السابقة الالتحاق بدروس التكتيك والرياضة الصباحية احتجاجًا على تخفيض رواتبهم واتهامهم لقاداتهم بسرقتها، بالإضافة إلى منعهم من الإجازات.

وفي الـ 14 من آب/ أغسطس، نشر المرصد أن مرتزقة تركيا تُهرب مقاتلين أوروبيين من أصول مغاربية عن طريق ترحيلهم مع المرتزقة السوريين قبل الوصول إلى بلادهم.

ووفقًا لمعلومات المرصد، فإن "أبو عمشة" قائد مرتزقة "السلطان سليمان شاه"، نقل 5 مرتزقة من أصول مغاربية مستغلًا عمليات نقل وتبديل دفعات المرتزقة السوريين في ليبيا، فيما لا يزال هناك 9 آخرين يحضر لنقلهم في الدفعات القادمة، على اعتبار أنهم من المرتزقة السوريين.

(د ع)