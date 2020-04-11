​​​​​​​استياء عامّ في مصر من رفض دفن طبيبة مصابة بكورونا

وتعود الواقعة إلى تجمهر أهالي القرية وتدافعهم لرفض دفن جثمان طبيبة توفّيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ، وحاولت القوى الأمنية وعدد من مسؤولي الإدارة الصحّية إقناع الأهالي بأنّه لا توجد خطورة من دفن الجثمان إلّا أنّ الأهالي أصرّوا على عدم دفنها، وطالبوا بدفنها بقرية ميت العامل المجاورة لها.

ووقف الأهالي أمام سيّارة الإسعاف التي نقلت الجثمان، ورفضوا إنزالها من السيّارة، ونشبت مشادّات بين الأهالي وقوّات الأمن، وأطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لتفريق الأهالي، حتّى تمّ دفن الجثمان.

وألقت قوّات الأمن بالدقهلية القبض على 22 من أهالي قرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا، بعد تجمهرهم واعتراضهم على دفن جثمان طبيبة مصابة بـ"كورونا".

(أ ع)