​​​​​​​استطلاع رأي يكشف رفض أغلبية مؤيدي أردوغان تقاربه من طالبان

ويتواصل الرفض الشعبي داخل تركيا لمساعي رجب أردوغان، للتقرب إلى حركة "طالبان" بعد سيطرتها على أفغانستان مؤخرًا.

ومن ملامح هذا الرفض استطلاع رأي جديد أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، وأظهرت نتائجه رفض أغلبية مؤيدي حزب العدالة والتنمية، الحاكم ذلك التقارب.

وبحسب وسائل إعلام تركية، أجرت شركة "متروبول" للأبحاث والدراسات الميدانية، استطلاع رأي جديد بهذا الخصوص.

الاستطلاع شمل مؤيدين لعدد من الأحزاب السياسية بتركيا، وعلى رأسها العدالة والتنمية، حيث أكد 54.9% من مؤيدي الحزب الحاكم المشاركين بالاستطلاع، رفضهم لتقارب النظام من حركة طالبان.

كما رفض 77 % من مؤيدي الشعب الجمهوري سيطرة طالبان على أفغانستان، والتقارب بين الحركة والحكومة التركية.

وانتقد العضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان مير أوغلو، تصريحات أردوغان، الأخيرة، التي قال فيها إنه "لا يوجد خلاف بين تركيا وحركة طالبان".

وشدد مير أوغلو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة معارضة لنظام أردوغان، على أن "طالبان تعتبر أكبر كارثة حالية"، مشيرًا إلى أنها "قتلت عددًا من الفنانين الأفغان، والعقليات لا تحترم الفن حتى تحترم الآخرين، ولا يمكن التقارب إليها".

وبحسب الصحيفة المعارضة، فإنها ذكرت أيضًا أن تبادل تركيا وطالبان التصريحات الإيجابية في الفترة الحالية، أثار غضب أعضاء حزب العدالة والتنمية، وكذلك المعارضة في البلاد.

والأحد، ألمح أردوغان إلى أن بلاده قد تتدخل في أفغانستان على غرار تدخله الحالي في ليبيا.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة "لا أستطيع القول إننا لن نبرم اتفاقًا مع طالبان كما فعلنا مع ليبيا. يمكننا أن نفعل ذلك. يكفي أن نجد شريكًا جديرًا بالمفاوضات".

وتدخلت تركيا في الشأن الليبي ووقعت اتفاقات مع حكومة فايز السراج المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وأرسلت عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين والأسلحة والذخيرة إلى هذا البلد العربي الذي مزقته التدخلات الخارجية وتمنع البلاد من التوجه نحو الاستقرار.

(ش ع)