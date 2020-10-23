​​​​​​​استطلاع للرأي.. العراقيون يؤيدون التطبيع مع إسرائيل

وبعد الإمارات والبحرين، يتجه السودان نحو توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، في الوقت الذي يؤيد فيه الشارع العربي مشاهد التطبيع بشكلٍ علني، لاسيما العراقي منه الذي يربطه مع اليهود تاريخ مشترك، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأظهر استطلاع للرأي، أجراه المعهد العربي الأميركي، رد فعل الشارع العربي على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، كاشفًا دعمًا هائلًا غير مسبوق.

وبلغ التأييد في السعودية ومصر 59 بالمئة، بينما وصل إلى 58 بالمئة في الإمارات.

وفي العراق، يعلّق الناس على السلام، ويعربون عن رغبتهم في رؤية اتفاق مماثل في بلادهم، وذهب البعض منهم إلى حد نشر رسائل تتحدث عن الجالية اليهودية في العراق الموجودة منذ زمن بعيد.

ويبرر العراقيون موقفهم بأنّه لا يوجد نزاع حدودي أو إقليمي مع إسرائيل، وأنّ العداء تاريخيًّا ينبع من دعم القضية الفلسطينية، لكن سنوات من الركود السياسي الفلسطيني تلقي بظلالها على الرأي العام.

واعتبرت الصحيفة أنّ العراقيين يتخذون من السلام مع إسرائيل فرصة للتعاون في كل من التكنولوجيا، العلوم والطب، الزراعة، والحفاظ على المياه، نظرًا لما يمكن أنّ تحمله من فائدة اقتصادية، فضلًا عن تخفيف سيطرة إيران على مفاصل الدولة.

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقية تطبيع مع الإمارات والبحرين، في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.

(ش ع)