​​​​​​​استذكاراً لانتفاضة قامشلو.. مباراة ودية بين العمال وشبيبة كري سبي

حلّ نادي شبيبة كري سبي القادم من مدينة الرقة ضيفاً على نادي العمال في كوباني، وخاضا مباراة ودية حضرها العشرات من الجماهير.

وأجريت المباراة بمناسبة حلول الذكرى السنوية السادسة عشرة لانتفاضة قامشلو، وفي بداية المباراة وقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الانتفاضة، الذين استشهدوا برصاص قوات النظام البعثي عام 2004، لتبدأ المباراة بعدها بإطلاق الحكم صافرة البداية.

وتمكن المهاجم فرهاد أبو حميد من إحراز التقدم لفريقه العمال بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ 30، من عمر المباراة، فيما أحرز ريدر حجي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 للعمال ليتقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

خلال الشوط الثاني أضاف اللاعب فرهاد أبو حميد الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ54.

وأطلق الحكم صافرة النهاية ليعلن فوز العمال على شبيبة كري سبي في هذه المباراة الودية التي جرت بين الفريقين بروح رياضية عالية.

وفي ختام المباراة كرّمت هيئة الشباب والرياضة في مقاطعة كوباني لاعبي نادي العمال والجهاز الفني في ملعب "كولي".

( س ع – ز س/ل)

ANHA