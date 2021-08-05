​​​​​​​استذكار94 شهيداً في ديرك

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ديرك استذكار 94 شهيداً بحضور ذوي الشهداء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأهالي ديرك وذلك في ملعب كورنيش المغلق.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، بعدها قُرأت أسماء شهداء شهري حزيران وتموز من قبل مجلس عوائل الشهداء في مدينة ديرك.

وبعد قراءة الأسماء، ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي ديار حسن كلمة عاهد من خلالها بالسير على خطا الشهداء "حتى تحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها ".

وبيّن حسن بأنه "على الجميع القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم كتنظيم المجتمع والحسّ بالمسؤولية للحفاظ على المكتسبات التي حُقّقت بدماء الشهداء".

وبعدها تم عرض سينفزيون يتضمن تاريخ ونضال 94 شهيداً، استشهدوا في أماكن وأوقات متفرقة في جبال كردستان وشمال وشرق سوريا.

وانتهت مراسم الاستذكار بعدد من الأغاني الثورية وسط زغاريد الأمّهات والشعارات التي تمجّد الشهداء.

(ع ع /آ )

ANHA