​​​​​​​استذكار شهداء وشهيدات مجزرتي باريس في دير الزور وقامشلو

نظمت اليوم الاثنين، سلسلة فعاليات متنوعة في دير الزور وقامشلو، لاستذكار شهيدات مجزرة باريس الأولى (ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان، وليلى شايلمز).

دير الزور

نظم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الريف الشرقي لدير الزور مراسم استذكار شهيدات مجزرة باريس، حضرته ممثلات عن المؤسسات النسائية وعضوات اتحاد المرأة الشابة بدير الزور.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا بمنطقة الجزرة، لينا العواد، كلمة أشارت خلالها إلى المسيرة النضالية للشهيدة ساكينة جانسيز.

من جهتها، جددت عضوة الهيئة الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا في دير الزور، شهرزاد الجاسم العهد بمواصلة النضال ضد كافة هجمات الاحتلال التركي.

في السياق ذاته، نظم اتحاد المرأة الشابة في مدينه هجين بريف دير الزور الشرقي، مراسم استذكار الشهيدات الثلاثة، شاركت فيها ممثلات وممثلين عن المؤسسات المدنية وأعضاء لجنة الشباب والرياضة.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في دير الزور، ريم الروام، كلمة استذكرت فيها شهيدات مجزرة باريس

وأكدت وقوف الشهيدة ساكينة جانسيز ابنة مدينة ديرسم في وجه النظام القمعي، مشيرة إلى المجازر المروعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في ديرسم عام 1938 والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء.

وانتهت مراسم الاستذكار، بإيقاد الشموع أمام وثائق الشهيدات من قبل الإدارية ريم الروم.

قامشلو

من جانبه، نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم استذكار شهداء وشهيدات مجزرتي باريس الأولى والثانية في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، حضره العشرات من أهالي المدينة، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV - DEM).

وعلقت في قاعة المركز صور شهداء المجزرتين، وصور القائد أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وسط إيقاد الشموع أمام الصور الشهداء.

وبدأت المراسم، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو، هيفي السيد، كلمة أشادت خلالها بدور المرأة تاريخياً، وقالت: "بريادة المرأة الحرة التي أصبحت بدورها مصدر إلهام وصانعة للملاحم البطولية والمقاومات، فقد استمرت هذه الثورة طوال هذه الأعوام بدماء وتضحيات هؤلاء الشهداء".

وأشارت هيفي إلى مجزرة باريس الثانية، قائلةً: "في الذكرى العاشرة لشهيدات مجزرة باريس الأولى، ارتكبت دولة الاحتلال التركي مجزرة أخرى بحق مناضلين، لتعيد بذلك سيناريو 2013". وعاهدت كل الشهداء بالنضال والمقاومة والسير على خطاهم حتى تحقيق النصر ضد الهجمات التي تستهدف هوية الكرد.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن حياة ومسيرة المناضلة ساكينة جانسيز، وترديد شعارات "المرأة، الحياة، الحرية Jin, Jiyan, Azadî".

(كروب/ي م)

ANHA