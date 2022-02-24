​​​​​​​استذكار شهداء شهر شباط وشهداء مطرقة الشعوب

أقام مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، اليوم، مراسم استذكار 56 مقاتلاً، استشهدوا خلال شهر شباط في أماكن وأوقات مختلفة. وأقيمت المراسم في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، بمشاركة العشرات من الأهالي وذوي الشهداء.

عضو مجلس عوائل الشهداء عبد الكريم ساروخان، تحدث خلال المراسم واستذكر جميع الشهداء وأشاد بتضحياتهم، وأضاف: "الشعب الذي يحقق الانتصارات عبر دماء شهدائه هو شعب كريم وقيم، لذلك فإن على هذا الشعب أن يلتزم بذكرى وتضحيات شهدائه".

وأضاف عبد الكريم ساروخان: "العدو يسعى بشكل خاص إلى القضاء على وجودنا، لكننا قد صمدنا في أكثر الحروب وحشية، لقد تعرضنا للمجازر ولكننا ازددنا قوة وعزماً، وعرف العدو أنه لن يتمكن من القضاء علينا عبر الهجمات".

وفي السياق، أيضاً بادر حزب الخضر الديمقراطي بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء إلى زراعة 121 شجرة في مزار الشهيد دليل ساروخان في قامشلو، وذلك تخليداً لذكرى شهداء ملحمة "مطرقة الشعوب".

(ك)

ANHA