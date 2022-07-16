​​​​​​​استذكار شهداء مقاومة 14 تموز في عين عيسى

جاء حديث نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي صبري نبو، خلال محاضرة ألقاها، اليوم، استذكاراً لمقاومة السجون التي انطلقت من سجن آمد في الـ 14 من شهر تموز عام 1982، احتجاجاً على الممارسات اللا أخلاقية والمعاملة اللا إنسانية بحق السجناء في تركيا، وذلك بحضور أعضاء اللجان ومؤسسات المقاطعة، بالإضافة إلى أهالي ناحية عين عيسى.

قال صبري نبو: إن "المناضلين الأوائل (محمد خيري درموش، وكمال بير، وعاكف يلماز، وعلي جيجك) كانوا ولا زالوا قدوة لكافة الشعوب التواقة إلى نيل الحرية وكسر نير المحتل وهمجيته، لذلك قاموا بثورة ضمن السجون الفاشية واستطاعوا إيصال صوتهم وصوت شعبهم إلى العالم لتصبح ثورتهم ملهمة لكل الشعوب التي مورست بحقها شتى أنواع العنف والاضطهاد بهدف قمع كلمة الحق، والاستمرار باضطهادها واغتصاب أراضيها".

بيّن صبري أن الثورة التي قامت في السجون مهدت لاندلاع الثورة المسلحة في وجه المحتل التركي التي أطلق شرارتها الأولى المناضل عكيد في الـ 15 آب 1984 من خلال إطلاق الرصاصة الأولى في وجه الجيش التركي المحتل.

لفت نبو إلى أن التهديدات التركية لن تكسر إرادة المقاومة التي رسمها وأسسها المناضلون الأوائل في سجون الدولة التركية الفاشية، مؤكداً أن "التصدي لهذه التهديدات وحمل السلاح وردع المحتل هو الخيار الصائب لثني المحتل عن تحقيق أهدافه الاستعمارية".

أشار نبو إلى أن الأحداث الأخيرة واستمرار التهديدات التركية أثبتت هشاشة المواقف الدولية وتخاذلها والتزامها الصمت حيال الاعتداءات التركية المتكررة والمآسي الإنسانية التي سببتها الهجمات العسكرية على المناطق السورية واحتلالها، حاثاً الشعب على الوحدة ومساندة القوات العسكرية.

(د)

ANHA