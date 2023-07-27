​​​​​​​استذكار شهداء مجزرة تل عران وتل حاصل في الشهباء ومنبج

ارتكب مرتزقة الاحتلال التركي في 27 تموز 2013 مجزرة بحق أهالي قريتي تل عران وتل حاصل، أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصاً بيهم أطفال ونساء.

في سنوية المجزرة، أدلى مكتب مهجري الشهباء وعفرين اليوم، ببيان؛ استذكر فيه شهداء مجزرة تل عران وتل حاصل في ذكراها العاشرة، قرئ من قبل الإدارية بيريفان محمود، بحضور أعضاء وعضوات المكتب والمجالس المدنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونازحي تل عران وتل حاصل، وذلك من أمام مقر المكتب في مدينة منبج.

جاء في مستهل البيان "في كل عام نستذكر ضحايا المجزرة الأليمة التي ارتكبت في شهر رمضان بحق أهلنا في تل عران وتل حاصل نستصرخ من خلالها ضمير المجتمع الدولي وضمير الأحرار في العالم لينال مرتكبوها جزاءهم".

أكد البيان: "إننا في الذكرى العاشرة للمجزرة نستعيد شريط المقاومة والعزة للشباب الذين واجهوا ترسانة داعش وجبهة النصرة وشركائهم من الفصائل والدول الداعمة لهم بأسلحتهم الفردية كانت الكرامة ورفض الذل والمهانة قاوموا جحافل المعتدين رغم عدم التكافؤ في العدد والعتاد أبدوا شجاعة منقطعة النظير وأظهروا بطولات بثت الرعب في قلوب المعتدين".

وعاهد البيان ذوي الضحايا بالاستمرار في النضال حتى يتم محاسبة المجرمين ويحاكموا أمام الشعب.

وطالب البيان في الختام الجهات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعمل من أجل إحالة الملف للمحكمة الدولية والضغط على الدولة التركية ومحاسبتها على جرائمها في سوريا.

الشهباء

كما ادلى مجلس مقاطعة عفرين والشهباء ببيان استنكر فيه المجزرة، قرئ في ساحة مخيم سردم بناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية فافين زهرة كالو بحضور العشرات من أعضاء مجالس ومؤسسات والاتحادات المدنية في مقاطعة عفرين والشهباء، وهم حاملين صور شهداء مجزرة تل عران وتل حاصل والمجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي مقاطعة عفرين.

وجاء فيه:

"لقد أفرزت الأزمة السورية الذهنيات الأيديولوجية التي تتحكم بالمجتمع والتيارات السياسية حيث طفت على السطح الذهنية الراديكالية العرقية والدينية التي تسببت بالكثير من المآسي للمجتمع السوري من خلال ارتكاب المجازر بحقهم، وكان للمكون الكردي النصيب الأكبر من تلك المجازر على يد الفصائل الإسلامية المتشددة بمجزرة قريتي تل عران وتل حاصل الكرديتين حيث تمر اليوم الذكرى السنوية العاشرة لتلك المجزرة.

لذا ومن هذا المنبر، نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة بحق الأهالي والممارسات اليومية التي تطال أهلنا في عفرين.

لذا نشجب وندين كل هذه المجازر التي ارتكبت وترتكب بأيدي الإرهاب والفكر الأصولي الرجعي، وندعو أهلنا إلى الوقوف صفاً واحداً أمام ممارسات العدو".

(كروب/ف)

ANHA