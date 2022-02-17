​​​​​​​استذكار شهداء كانون الثاني وشباط في الطبقة

بحضور أسر الشهداء وممثلين عن المؤسسات المدنية والعسكرية، استذكر مجلس عوائل الشهداء في الطبقة 30 شهيداً، استشهدوا في أعوام وأماكن مختلفة، خلال شهري كانون الثاني وشباط، وذلك في مزار الشهداء غربي المدينة.

الاستذكار بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثم أوقد ذوو الشهداء الشموع أمام صور أبنائهم، بعدها ألقى الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية، فاروق الماشي، كلمة عاهد فيها الشهداء بالسير على نهجهم وقال: "سنبقى على درب الشهداء لأنه بفضل تضحياتهم الزكية أُحبطت جميع المؤامرات على مناطقنا".

وبدوره قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الطبقة، عبد العزيز العسكر: "علينا أن نصون وندافع بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإرادة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء، وأن نعمل جاهدين لنكمل المسيرة التي بدأها الشهداء لكي نعيش بأمن وأمان في سوريا موحدة ديمقراطية تعددية".

وبعد انتهاء الكلمات، تم عرض سنفزيون يحتوي على صور شهداء كانون الثاني وشباط.

وفي ختام الاستذكار ردد المشاركون هتافات تحيي تضحيات الشهداء.

(ع ص/ل)

ANHA