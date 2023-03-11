​​​​​​​استذكار شهداء بلدية الشعب في قامشلو وتجديد العهد على مواصلة دربهم

ومع حلول الذكرى الـ9 للمجزرة، استذكر أهالي قامشلو وعوائل الشهداء وأعضاء بلدية الشعب، الشهداء في أضرحتهم ومكان استشهادهم.

وفي مستهل المراسم، ألقى الرئيس المشترك لبلدية الشعب في قامشلو بسام قاسو بياناً، جاء فيه: " في الذكرى الـ9 للمجزرة، نستذكر الشهداء ومع مرور 9 أعوام مازلنا على عهدنا الذي قطعناه في بداية تأسيس مؤسسات الإدارة الذاتية، ونمشي خطوة وراء خطوة نحو سوريا ديمقراطية لا مركزية.

الهجوم الإرهابي الذي نفذ في 11 آذار 2014، أوضح وحشية الإرهابيين وداعميهم وعلى رأسهم الدولة التركية، وكان الهدف منهم ضرب مكتسبات الإدارة الذاتية ".

وتلا البيان كلمة للرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرةـ سليمان عرب الذي قال :" عملنا وخدمة شعبنا هو الرد المناسب على الهجوم، في تلك الأيام كان العمل يسير بمشاركة العشرات لكن اليوم الآلاف يشاركون فيه ويسيرون على خطا رفاقهم الشهداء ليبنوا نظاماً ديمقراطياً ولنعيش بحرية".

واختتم كلمته" نعاهد أن نحقق أهدف رفاقنا وان نسير على خطاهم ونرفع وتيرة النضال".

بعدها توجه المشاركون إلى المكان الذي وقعت فيه المجزرة وأشعلوا 54 شمعة، وخلال ذلك، تحدثت الرئيسة المشتركة للبلدية أمل شمدين واستذكرت الشهداء وقالت: حتى الرمق الأخير سنسلك درب الشهداء ولن نتخلى عنه.

لتنتهي المراسم بتعالي شعار" الشهداء خالدون"

(سـ)

ANHA