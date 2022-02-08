أقيمت مراسم الاستذكار في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني والتي زُينت بصور الشهداء الـ 6 بحضور العشرات من الشبيبة والأهالي وذوي الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء. تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، تولهدان زردشت، الذي قال "عاهدنا شهداءنا بالانتقام لهم وانتقمنا لهم، فعندما نعاهد شهداءنا نفي بعهودنا".

وأضاف قائلاً "المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان وأدت إلى اعتقاله، أعيد حياكتها ضد شعب المنطقة مرة أخرى، عبر الهجوم الأخير على سجن الصناعة في الحسكة ولكننا تمكنا من كسر هجومهم وهزيمتهم".

وتابع بالقول "عاهدنا ذوي الشهداء والقائد بالنصر وسنعمل على تحقيقه، ولأننا قاومنا ضمن ثورتنا في مناطقنا، فإن العدو لم يتحمّل هذه النجاحات والانتصارات لذا يحاول كسر إرادة شعب المنطقة ونهب مكتسباته عبر المؤامرات".

ومن ثم عرض سنفزيون لصور ومقتطفات حياة الشهداء، بالإضافة إلى إلقاء شابات من جامعة كوباني أبيات شعر باللغة الكردية وإهداءها لذوي الشهداء، كما أهدت فرقة حسين خاني للموسيقى التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني أغاني من تأليفها لذوي الشهداء الـ 6.

وبعدها رسمت شابات من معهد كوباني صوراً للشهداء بالرصاص وتم إهداؤها لذويهم، ومن المقرر أن يتم إشعال الشموع على أضرحة الشهداء الـ 6 مساء اليوم في مزار الشهيدة دجلة من قبل أعضاء حركة الشبيبة الثورية وذوي الشهداء.

واستشهد أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة؛ نوجيان أوجلان، فيان كوباني، روجين عيسى، وليد منلا حسين، مرهف خليل إبراهيم ومسعود إبراهيم إثر استهدافهم عبر طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في منزل شرق مدينة كوباني في الـ 20 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

(م ع/ج)

ANHA