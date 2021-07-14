​​​​​​​استذكار مقاومة 14 تموز في مخيمي سري كانيه وواشوكاني

المحاضرة الأولى نظمت في ساحة مخيم سري كانيه بمدينة الحسكة حضرها العشرات من مهجري سري كانيه.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء المحاضرة من قبل العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الرحمن خليل, وقال: "نستذكر اليوم مقاومة 14 تموز, هذه المقاومة العظيمة التي سطرت أروع ملاحم البطولات في سبيل الدفاع عن الشعب والقضية الكردية وكافة الشعوب المضطهدة من الأنظمة السلطوية والديكتاتورية".

وأضاف خليل: "عندما نستذكر مقاومة 14 تموز نعلم جيداً بأنها كانت شعلة ومنارة للحرية, وما زالت نتائجها مستمرة في سبيل قضايانا العادلة".

وبين خليل, خلال استذكارنا ثورة 14 تموز نحيي صمود أبطالنا في جبال كردستان.

وأكد عبد الرحمن خليل في نهاية حديثه "أن المقاومة والبطولات التي يسطرها المقاتلون الكرد في مناطق الدفاع المشروع مستمرة وتستمد قوتها من مقاومة شهداء ثورة 14 تموز".

وفي السياق نفسه ألقيت محاضرة مماثلة في مخيم واشو كاني استذكاراً لثورة 14 تموز.

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ANHA