​​​​​​​استذكار السنوية الخامسة للشهيد الإعلامي مصطفى محمد في كوباني

يصادف اليوم 18 تموز/يوليو الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الصحفي ومراسل فضائية روناهي TV مصطفى محمد الذي استشهد أثناء تغطيته مجريات حملة تحرير مدينة منبج عام 2016.

وقبل البدء بمراسم الاستذكار وقف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل عضوة وكالة أنباء المرأة الحرة بمدينة كوباني دلوجان بوزي التي أشارت خلال كلمتها إلى أن الشهيد مصطفى كان أحد المناضلين الذين عملوا لإيصال صوت الحقيقة وصوت ثورة شعوب شمال شرق سوريا إلى العالم.

كما نوهت دلوجان خلال كلمتها إلى أن الشهيد مصطفى عمل عبر تقاريره وعمله الإعلامي على دعم ثورة المرأة وحريتها في المجتمع وضمان حق وحرية المرأة.

ومن ثم ألقى رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط الديمقراطي صلاح مسلم كلمة عاهد من خلالها على السير على خطا الشهيد مصطفى وكافة شهداء الحرية، وقال إن "الشهيد مصطفى كان قد كرس كل وقته وحياته من أجل إيصال الحقيقة إلى المجتمع والعالم ولم يتردد قط في خدمة وطنه".

وبعد ذلك رحبت والدة الشهيد مصطفى بالحضور قائلة إنها فقدت ولداً لها ولكنها كسبت في الوقت نفسه العشرات من الأبناء والبنات الذين ما زالوا سائرين على درب الشهيد مصطفى، وأنه ما زال خالداً في ذكراهم وقلوبهم كما هي تخلده في ذاكرتها وقلبها.

وبعد إلقاء الكلمات توجه الحضور لإشعال الشموع على ضريح الشهيد مصطفى ومن ثم توجهوا لزيارة ضريح الشهيدة دليشان إيبش عضوة وكالة أنباء هاوار التي استشهدت خلال حملة تحرير دير الزور.

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ANHA