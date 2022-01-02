​​​​​​​استذكار الشهيدين آركش زاغروس وجيكر عفرين في العاصمة السويدية ستوكهولم

استذكر أبناء الجالية الكردية في العاصمة السويدية ستوكهولم مقاتلي قوات الدفاع الشعبي آركش زاغروس وجيكر عفرين اللذين استشهدا جراء قصف جيش الاحتلال التركي لجبال قنديل في الـ 30 من شهر تموز عام 2021.
خبر 2022-01-02T21:16:00 مركز الأخبار

وأقيمت مراسم الاستذكار في جمعية الثقافة والفن الكردية في ستوكهولم برعاية منصة يارسان وجوانين زاغروس ومجلس آمارا النسائي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة السياسي الكردي سنانيك أونن الذي حيا مقاومة الكريلا، وقال إن هذه المقاومة هي التي جعلت العالم يتعرف على قضية الشعب الكردي وعاهد على مواصلة النضال على درب الشهداء.

 كلمة منصة يارسان ألقاها ساسان ميهرابي وقال فيها: "إن مشاركتنا في مراسم استذكار الشهيدين تمنحنا العزم والقوة. الرفيق آركش كان من روجهلات كردستان ولكن مواقفه كانت كردستانية. وناضل من أجل الحياة المشتركة. الوفاء لذكرى الشهيد يكون عبر تصعيد النضال على نهجه".

واستمرت المراسم بعرض سينفزيون يتضمن نبذة عن سيرة حياة ونضال الشهيدين آركش وجيكر. كما قرئت الرسالة التي أرسلها جوانين زاغروس، أشادوا فيها بمناقب الشهيدين وعاهدوا على تصعيد النضال على درب الشهداء.

وانتهت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.


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