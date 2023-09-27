​​​​​​​استذكار الشهيدة زينب صاروخان في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادها في الحسكة

استذكر حزب الاتحاد الديمقراطي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة زينب صاروخان، التي استهدفتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي في 27 أيلول/ سبتمبر عام 2022.

وتوافدت وفود من الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، وهيئة المرأة في إقليم الجزيرة، ومجلس مقاطعة الحسكة، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وذوو الشهيدة زينب إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهادها.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ألقتها الإدارية زهرة سمعو، وقالت في مستهل حديثها: "الشهيدة زينب صاروخان من عائلة وطنية معروفة، كافحت وناضلت قبل الثورة وخلال الثورة".

وعاهدت الإدارية في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي زهرة سمعو على السير على خطى الشهيدة زينب صاروخان وجميع رفاق دربها، حتى الوصول إلى آمال جميع الشهداء.

ومن جانبها تحدثت باسم عائلة الشهيدة زينب صاروخان، شقيقتها ازميران صاروخان، وقالت: "وجودنا الآن في مزار الشهيد دجوار وفي الذكرى السنوية الأولى لشهادة زينب صاروخان رسالة كبيرة للعدو، بالاستمرار النضال".

واختتمت مراسم استذكار الشهيدة زينب صاروخان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء وتندد بالمحتل التركي.

(كروب/ك)