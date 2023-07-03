​​​​​​​استذكار الشهيدة زيلان في تل براك

نفّذت الشهيدة زيلان (زينب كناجي) في 30 حزيران عام 1996 احتجاجاً ضد الهجوم على القائد عبد الله أوجلان، عملية فدائية ضد جنود دولة الاحتلال التركي في ديرسم بباكور (شمال كردستان)، وسطرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ كردستان.

بمناسبة ذكرى استشهادها، نظّم مؤتمر ستار في ناحية تل براك وبمشاركة عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية محاضرة في قاعة مجلس الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة مؤتمر ستار في الناحية رغد الحسين الرسالة التي تركتها الشهيدة زيلان والتي تتحدث عن دوافع القيام بعمليتها الفدائية ضد محتلي كردستان وأهدافها منها.

ليتم بعد ذلك عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة زيلان وأبرز ما قدمته لثورة الشعوب.

انتهت المحاضرة بترديد الحضور، شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

(ع ع/ف)

ANHA