​​​​​​​استذكار الشهيدة زيلان في قامشلو

بالتزامن مع الذكرى السنوية الــ 26 لاستشهاد المناضلة زينب كناجي (زيلان) نظم مؤتمر ستار في قامشلو اجتماعين منفصلين في حيي العنترية وكورنيش حضرته العشرات من النساء.

في الاجتماع الذي عقد في حي الكورنيش قرأت عضوة مؤتمر ستار الفتريا هارون رسالة المناضلة زيلان التي كتبتها للقائد عبدالله أوجلان.

أما في الاجتماع الذي عقد في حي العنترية فتحدثت عضوة مؤتمر ستار أفين كفر حول مسيرة ونضال الشهيدة زيلان.

وقالت أفين كفر: "نقول مرة أخرى، أننا سوف نصعد النضال ونخطو خطوات قوية في هذه المرحلة التزاماً بحقيقة وذكرى شهدائنا. ولن نستسلم أو نتراجع، حتى الوصول إلى أهدافنا".

وانتهى الاجتماعان بالشعارات التي تحي القائد عبدالله أوجلان وتمجد الشهداء.

(ك)

ANHA